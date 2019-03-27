Красивим жінкам важче добитися успіху: психологи розповіли чому

Привабливий зовнішній вигляд скоріше заважає, ніж допомагає жінці займати керівні пости.

До такого висновку прийшли фахівці, що представляють Університет штату Вашингтон в Пуллмэне. Про це пише «mk».

На їх думку, гарні жінки страждають від так званого «ефекту фатальної жінки» і, як наслідок, зазнають дискримінації.

Всім відомо і зрозуміло, що рівень інтелекту та професійні навички є не єдиними чинниками, що впливають на кар’єру людини. У 2016 році вчені шляхом досліджень довели, що низькі чоловіки заробляють менше за тих, хто вище середнього за відсутності інших відмінностей. Теж саме стосується струнких і повних жінок.

З приводу впливу на зарплату краси думки вчених розходяться. Одні вважають, що залежність між зовнішнім виглядом людини і його доходом існує, в той час як інші вчені не згодні з цим твердженням.

Автори нової наукової роботи зосередились не на зарплату, а на кар’єрне зростання жінок. Їх цікавило, чи заважає дискримінація по відношенню до всіх представницям їх статі, або ж за цим стоїть кілька більш складний психологічний механізм.

Дослідники придумали кілька історій про різних компаніях, що відрізнялися один від одного, в першу чергу, підлогою керівника організації і супроводжує розповідь фотографією.

Добровольці вивчали історії, а потім відповідали на поставлені запитання про довіру до керівника або відношенню до нього. Як виявилося, красиві жінки виявлялися удостоєні довіри рідше, ніж інші. Вибір не залежав ні від компанії, ні від роду заняття, все впиралося тільки в жіночу красу.

Фахівці також звернули увагу на те, що до красивим-жінкам керівникам добровольці ставилися без пристрасті. На думку дослідників, це свідчить про те, що красиві жінки підсвідомо сприймаються як загроза власному сімейному благополуччю і піддаються дискримінації саме тому.

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Технології

Також вчені розповіли, що допоможе жінці стати ідеально красивою. Мова йде про вітамін Е. Цей компонент дуже сильно допомагає імунітету, тому дуже важливо приймати літнім людям. Не варто забувати, що даний компонент посилює дію у поєднанні з вітаміном C.

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