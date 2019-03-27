Дірка замість лісу: окупанти знищили заповідник у Керчі кримської

У Керчі кримської відбуваються незбагненні речі.

Саме міністерство екології та природних ресурсів Криму пустило «під ніж» ліс, в якому ростуть рідкісні дерева, занесені в Червону книгу, пише Апостроф.

А замість лісу на Керченському півострові буде побудований кар’єр з видобутку піску.

Так, одна з мешканок Керчі, гуляючи по лісі недалеко від села Нижнезаморское Ленінського району, випадково стала свідком вирубки лісу, в якому знаходиться вікова дубова роща, а також зростає кримська сосна, занесена в Червону книгу.

Керчанка звернулася в Керченську міжрегіональну природоохоронну прокуратуру, після чого з’ясувалося, що ліс буде вирубаний, і на його місці з’явиться кар’єр з видобутку піску.

«Особисто для мене — це дивні речі. Це єдиний лісовий масив на Керченському півострові, і багато керчане люблять відпочивати в тих місцях. Впевнена, що більшість тих, хто живе на Керченському півострові навіть не підозрюють про цих процесах», — розповідає керчанка.

Як стверджує жінка, Крим завжди назвали і називають «природною здравницею», проте єдиний лісовий масив на Керченському півострові знищують. Причому робить це саме Міністерство екології та природних ресурсів Криму.

«Ліс в степу! Тут кожне дерево на вагу золота! Безсовісне знищення природи Керченського півострова тільки «набирає» обертів», — нарікає керчанка.

Вона додала, що на прес-конференції, приуроченій до Міжнародного дня лісів, один з представників Міністерства екології та природних ресурсів Криму сказав, що на Керченському півострові відкривалися і будуть відкриватися нові кар’єри, а однією з компаній, яка видобуває в тому місці пісок, видана ліцензія до 2035 року.

«Міністерство екології та природних ресурсів Криму пустило «під ніж» дуб і кримську краснокнижную сосну, а заодно і численних мешканців цього лісу», — говорить Світлана.

Нагадаємо, що крім вирубки лісу, і Керченський міст піде в небуття. Так, міст потроху валиться, але по ньому не їздять автомобілі.

Інтернет-користувачі не перестають ділитися фотографіями мосту, який зв’язав окупований Крим і Краснодарський край.

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Технології

Незаконно збудоване гідротехнічна споруда завдало величезної шкоди екології регіону. Також міст може просто стерти з лиця землі Керченський підхідний канал. І про це говорять дані самих окупантів. Так ними були представлені заміри глибин акваторії морського порту Керч.

З’ясувалося, що канал стрімкими темпами дрібніє. А це несе загрози проходу судів.

Так, ще 4 роки тому в порт могли заходити судна з осадкою до 8 метрів, а на початку цього року прохідна осадка склала вже близько 5 метрів. Канал дрібніє, зазначають експерти, саме після будівлі Кримського мосту.

Канал швидко замулюється. Фахівці відзначають, що цей процес природний. Чистити канал, як для себе з подивом дізналися російські влади, справа дуже дорога.

Коли Крим не був анексований, замулювання проходило дуже повільно, а з будівництвом мосту набрало величезні темпи.

Нагадаємо, що журналісти порахували, скільки коштував Кримський міст для кожного росіянина.

Як повідомляв Hyser, в Росії б’ють на сполох, бо Кримський міст виявився пасткою для простих людей, тисячі життів під загрозою!

Також Hyser писав, що Кримський міст не втримався на соплях і плаває в морі.