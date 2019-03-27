Лукашенко звільнив губернатора за Освенцим для корів

26 березня Олександр Лукашенко був у Могилевської області, відвідував молочно-товарний комплекс «Слижи» ВАТ «Амкодор-Шклов», яке входить в структуру агрохолдингу «Купаловское». Після доповідей, він вирішив пройти по території господарства, особисто ознайомитися з умовами утримання великої рогатої худоби та станом виробничих приміщень.

У результаті своїх постів позбулися високі чиновники: губернатор Миколаївської області Володимир Доманівський, голова Шкловського райвиконкому Василь Витюнов, помічник президента з Могилевської області Геннадій Лавренків.

– Ця корова ледве жива, ти ж бачиш, як вона рухається. Навіщо ви мене сюди привезли? – показали слова президента у новинах ОНТ. – Що б я зараз службі безпеки доручив надіти вам кайдани, і Кочанову(главу Адміністрації президента, – ред.) слідом туди? Анфімова (главу КГК, – ред.) як мінімум вижену з роботи. Якщо людина не розуміє, що це Освенцим. Він вважає, що це нормально? Ви що хворі? Це ж Освенцім! Якщо вони хворі, тут повинно бути чисто і сухо. Вони ж паскудять один на одного, стоять одна на одній. Тут повинна стояти людина і постійно чистити. Ти подивися на цю скотину! Вона ж вся обосранная, на шерсті закорело все.

Звернувся і окремо до Наталі Кочановой.

– Наталя Іванівна, готуйте завтра укази по цим двом (кивнувши в тому числі на міністра сільського господарства Леоніда Зайця, – ред.), і губернатора третім, і за Лавренкову (помічникові президента з Могильовської області, – ред.) приймайте рішення, – сказав Олександр Лукашенко.

І зажадав підготувати список чиновників, які повинні були відповідати за ситуацію в «Купаловском».

– Всіх під ніж, всіх до єдиного, – зажадав Лукашенко.

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«Тут ніколи ніхто не прибирає по-людськи». Лукашенко обурився утриманням корів. Президент порівняв умови утримання корів з Освенцимом.