Експерти назвали 10 б/у авто, які можна вигідно перепродати

Зазвичай покупка б/у авто супроводжується необхідністю купити недорогий автомобіль з мінімальними вкладеннями в нього.
Але експерти радять купувати дані авто з метою подальшого їх продажу за вартістю вище, ніж на сьогоднішній день, пише autocentre.
Фахівці AutoBild склали топ-10 авто, однак цей список потребує деякого пояснення.
Тут не йде мова про колекційних авто, які сьогодні стоять мільйони, а через десять років подорожчають у кілька разів. З усіма цими Ferrari і Aston Martin і так все ясно. Віртуозне ж мистецтво полягає в покупці більш простий машини, яка обов’язково подорожчає в подальшому.
Експерти уважно стежать за європейським ринком старих автомобілів і, проаналізувавши дані, склали список моделей з потенціалом до зростання в ціні. Кожен з них вже досяг своєї мінімальної ринкової вартості, майже всі авто в добірці дешевшали на протязі останніх років.
Тепер рух стабілізувався, а в прогнозах — різкий впевнене зростання. В дужках вказана актуальна середня ціна на екземпляр в хорошому стані. Забудьте про потенційні поломки і високий пробіг — кого варто купувати саме сьогодні?
Найкращі б/у авто:
- Renault Clio Sport 2.0 16V (7 300 євро)
- VW Lupo GTI (7 500 євро)
- BMW E39 M5 (29 800 євро)
- Audi RS6 plus (41 000 євро)
- Jaguar XK8 (12 500 євро)
- Mitsubishi L300 (6 400 євро)
- Smart Roadster Coupe (7 800 євро)
- VW XL1 (98 000 євро)
- Porsche 996 (23 900 євро)
Деякі автомобілі зразок Audi, BMW і Mitsubishi з цього списку дорожчають вже кілька років. Зараз — найкраща можливість для покупки, поки авто не стали занадто дорогими. Найприкметніше ТЗ у добірці — унікальний гібрид Volkswagen XL1. Так, ціна близько 100 тис євро дещо порушує баланс добра і зла. Але автомобіль обмеженою 250 примірниками серії обов’язково подорожчає в подальшому. Нещодавно один із таких вже оцінили в 150 тис доларів.
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Суспільство
Нагадаємо, що автолюбителі назвали старі автомобілі з надійними АКПП.
Автолюбителі склали список автомобілів з АКПП, які будуть відмінно і довго служити.
Машини з АКПП користуються великим попитом на ринку старих автомобілів.
Придбати нову машину з автоматом може далеко не кожен бажаючий, тому найчастіше увагу автомобілістів падає на старі авто.
А от автомобілів з автоматичною коробкою передач було продано більше, ніж з механічною. Про це говорять статистичні дані з продажу автомобільного ринку України з січня по грудень 2018 року.
Єдине, на що потрібно звернути увагу, це технічний стан автоматичної коробки передач на старому авто. До найнадійніших автомобілів, в яких встановлені якісні автомати, можна віднести: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Aveo T250, Mitsubishi Lancer IX, Mazda 3 BK, Ford Focus II, Nissan Almera Classic і Hyundai Accent.
Вибираючи серед старих автомобілів зазначених марок, майбутні власники можуть бути впевнені, що при належному догляді і правильної експлуатації, коробки передач прослужать тривалий період, не зажадавши ремонтних робіт. При цьому досвідчені водії радять все ж перед покупкою перевіряти автомобілі на станції технічного огляду, а не вірити продавцям на слово.
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