Експерти назвали 10 б/у авто, які можна вигідно перепродати

Зазвичай покупка б/у авто супроводжується необхідністю купити недорогий автомобіль з мінімальними вкладеннями в нього.

Але експерти радять купувати дані авто з метою подальшого їх продажу за вартістю вище, ніж на сьогоднішній день, пише autocentre.

Фахівці AutoBild склали топ-10 авто, однак цей список потребує деякого пояснення.

Тут не йде мова про колекційних авто, які сьогодні стоять мільйони, а через десять років подорожчають у кілька разів. З усіма цими Ferrari і Aston Martin і так все ясно. Віртуозне ж мистецтво полягає в покупці більш простий машини, яка обов’язково подорожчає в подальшому.

Експерти уважно стежать за європейським ринком старих автомобілів і, проаналізувавши дані, склали список моделей з потенціалом до зростання в ціні. Кожен з них вже досяг своєї мінімальної ринкової вартості, майже всі авто в добірці дешевшали на протязі останніх років.

Тепер рух стабілізувався, а в прогнозах — різкий впевнене зростання. В дужках вказана актуальна середня ціна на екземпляр в хорошому стані. Забудьте про потенційні поломки і високий пробіг — кого варто купувати саме сьогодні?

Найкращі б/у авто:

Renault Clio Sport 2.0 16V (7 300 євро)

VW Lupo GTI (7 500 євро)

BMW E39 M5 (29 800 євро)

Audi RS6 plus (41 000 євро)

Jaguar XK8 (12 500 євро)

Mitsubishi L300 (6 400 євро)

Smart Roadster Coupe (7 800 євро)

VW XL1 (98 000 євро)

Porsche 996 (23 900 євро)

Деякі автомобілі зразок Audi, BMW і Mitsubishi з цього списку дорожчають вже кілька років. Зараз — найкраща можливість для покупки, поки авто не стали занадто дорогими. Найприкметніше ТЗ у добірці — унікальний гібрид Volkswagen XL1. Так, ціна близько 100 тис євро дещо порушує баланс добра і зла. Але автомобіль обмеженою 250 примірниками серії обов’язково подорожчає в подальшому. Нещодавно один із таких вже оцінили в 150 тис доларів.

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Суспільство

Нагадаємо, що автолюбителі назвали старі автомобілі з надійними АКПП.

Автолюбителі склали список автомобілів з АКПП, які будуть відмінно і довго служити.

Машини з АКПП користуються великим попитом на ринку старих автомобілів.

Придбати нову машину з автоматом може далеко не кожен бажаючий, тому найчастіше увагу автомобілістів падає на старі авто.

А от автомобілів з автоматичною коробкою передач було продано більше, ніж з механічною. Про це говорять статистичні дані з продажу автомобільного ринку України з січня по грудень 2018 року.

Єдине, на що потрібно звернути увагу, це технічний стан автоматичної коробки передач на старому авто. До найнадійніших автомобілів, в яких встановлені якісні автомати, можна віднести: Chevrolet Lacetti, Chevrolet Aveo T250, Mitsubishi Lancer IX, Mazda 3 BK, Ford Focus II, Nissan Almera Classic і Hyundai Accent.

Вибираючи серед старих автомобілів зазначених марок, майбутні власники можуть бути впевнені, що при належному догляді і правильної експлуатації, коробки передач прослужать тривалий період, не зажадавши ремонтних робіт. При цьому досвідчені водії радять все ж перед покупкою перевіряти автомобілі на станції технічного огляду, а не вірити продавцям на слово.

Нагадаємо, зараз Україна очікує поставок нових бюджетних автомобілів.

Як повідомляв Hyser, в Україні ухвалили нові правила техогляду.

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