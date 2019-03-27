Apple анонсувала ігровий сервіс для iOS, Mac і Apple TV: що відомо

Apple вирішила не відставати від Google анонсувала власний ігровий сервіс для iOS, Mac і Apple TV під назвою Arcade.

Якщо та ж Stadia запускає гри в хмарі, то Arcade працює, як «Netflix для мобільних ігор». Замість того щоб платити за кожну гру, геймерам пропонують сплатити підписку, яка відкриває доступ до проектів з App Store. Передплатники зможуть грати в оффлайн-режимі, відключити рекламу в іграх, а також підключити до шести користувачів до одного облікового запису, пише портал gagadget.com.

В App Store вже доступно понад 300 тисяч ігор, і Apple обіцяє вибирати краще для бібліотеки сервісу. До того ж для Arcade планують створювати ексклюзивні проекти, а у стартовій лінійці буде 100 ігор.

Замість того щоб платити за кожну гру, геймерам пропонують сплатити підписку

У анонсує трейлері показали ігри різних жанрів, включаючи платформери, дій і аркади. Одні вже анонсовані, а інші попалися геймерам на очі вперше. Apple поки не заїкалася про власній студії, але розповіла, що сервісом зацікавилися Cartoon Network, Klei Entertainment, Konami, LEGO, SEGA, Snowman, Ustwo Games і інші.

Вийде Arcade вже восени в 150 регіонах, але Apple не говорила про вартість підписки. На презентації Apple також показала власну кредитку Apple Card, а також новинний сервіс Apple News + і новий потоковий відеосервіс Apple TV +.

Раніше повідомлялося, що Apple Music випустив плейлист під назвою “Suave”, в якому будуть зібрані пісні в жанрі R&B з різних куточків світу. В плейлисті будуть представлені пісні англійською, іспанською та португальською мовами таких відомих виконавців R&B, як Палома Малі, Розалія, Міліі.

У трейлері показали ігри різних жанрів, включаючи платформери, дій і аркади

Основна мета “Suave” — “бути місцем перетину різних культур, в якому першорядне значення відводиться музиці”. За словами представника сервісу Apple Music, на створення “Suave” їх надихнула пісня “Fresh Air”. Список пісень щотижня поповнюється новими треками переважно R&B тематики.

Також з’явилася інформація про те, що Apple Music залишилася без важливої функції. Вона повинна була стати гібридом таких популярних сервісів, як SoundCloud і Twitter. З 14 грудня у додатку Apple Music з вкладки Artist Pages цілком зник розділ Connect. Про це заявила компанія в офіційному прес-релізі.

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Технології

Правда, весь раніше завантажений контент буде доступний для пошуку до 24 травня 2019 року. «Також у Вас залишилася можливість створювати плейлисти у вкладках Artist з допомогою останньої версії Apple Music» – відзначили в компанії.

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