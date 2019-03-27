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Світ очима примату: вчені створили додаток віртуальної реальності

27.03.2019

Вчені створили додаток віртуальної реальності, яке дозволяє побачити оточуючий світ таким, яким його бачать примати.

Програма дозволяє побачити світ таким, яким його бачать довгопяти. Про це пише «racurs».

Долгопят — нічна тварина з лісів Південно-Східної Азії. Їх велетенські очі мають виняткову зорову чутливість. Також ці тварини дещо схожі на персонажів фільму «Гремліни».

Tarsier Goggles, містить три віртуальні середовища — «Матриця», «Лабіринт» і «Дощовий ліс Борнеан», що демонструють, як зір долгопята відрізняється від людського з точки зору гостроти, кольорового бачення та яскравості. Борнейские долгопяти мають протанопию, форму червоно-зеленої кольорової сліпоти.

В окулярах віртуальної реальності користувачі можуть пересуватися по лісі, стрибати і чіплятися за дерева в «темному, схожий на лабіринт, просторі і робити все, щоб відчути себе справжнім долгопятом.

Вчені відзначають, що їх додаток можна використовувати як навчальний засіб у шкільній програмі. Більшість учнів дев’ятого та десятого класу в США вивчають оптику і природний відбір.

Професор антропології Натаніель Доміні впевнений, що ці теми необхідно об’єднати і розглядати з точки зору оптичних принципів. Це допоможе зрозуміти, чому природний добір сприяє таким величезним очам у такого маленького хижака.

Людське око складається з м’язів, хороше здоров’я цих м’язів залежить, наскільки хорошим буде зір людини. Сьогодні більшість людей проводять багато часу, дивлячись на крихітний текст в смартфонах і екранах комп’ютерів. Це часто призводить до втоми очей, що в подальшому може вплинути на розвиток різних проблем із зором.

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Зараз батьки все частіше б’ють на сполох, адже діти проводять дуже багато часу за екраном телефону або комп’ютера, а тепер до цього всього додалася і віртуальна реальність. Є багато міфів про те, що псує наш зір. Як виявилося, однією з реальних причин порушення зору є генетика. Фізіологічна причина короткозорості –неправильний розмір очного яблука і дефекти системи фокусування.

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Нагадаємо, що вчені винайшли краплі, здатні повертати зір.

Раніше Hyser повідомив, що яскраві екрани смартфонів «випалюють» очі.

Також Hyser писав про 6 порад, які допоможуть вам зберегти хороший зір.

 

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