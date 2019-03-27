Світанки в Києві з висоти пташиного польоту: фотограф провів неймовірну аерозйомку

Рано вранці Київ особливо прекрасний — і в досвітніх сутінках, і в перших променях висхідного сонця.

Неймовірний за своєю красою аерозйомку української столиці в цей час доби провів фотограф Олег Стельмах. «Щоб отримати рассветную фотку, вже доводиться прокидатися о 4 ранку або не лягати спати взагалі», — написав він у своєму блозі elektraua.livejournal.com.

Зйомки з висоти пташиного польоту Стельмах проводить в різних місцях Києва. Він використовує дрони з камерами і намагається знаходити незвичайні ракурси, щоб здивувати навіть досвідчених глядачів.

Мабуть, таким місто ви ще ніколи не бачили.

Вид на Михайлівську площу і Дніпро. За словами фотографа, це один із самих вражаючих його ракурсів.

Монумент “Батьківщина-Мати” у парку Слави і фантастичне ранкове небо.

Вид на Харківський масив з мікрорайону Бортничі.

Розв’язка на мосту Патона.

Позняки.

Бориспільське кільце/Проспект Миколи Бажана.

Поштова площа.

Храм Мормонів на Великій Окружній.

Офіційна назва — «Церква Ісуса Христа святих останніх днів».

Березняки. На передньому плані захоплений шматочок ЖК «Комфорт Таун».

Оболонь.

Римо-католицький Миколаївський костел (і також будинок органної музики) на Великій Васильківській — через годину після світанку.

А ось так виглядає центральна частина Києва: багато хаосу, шматочки архітектури, змішана забудова.

До речі, нещодавно сайт SkyPixel опублікував кращі фотографії 2018 року, зроблені з безпілотників — і почесний рейтинг увійшов знімок з Києва.

Meizu 16s отримає нову компоновку камери: з’явилися промо-фото

Технології

Користувачі соціальних мереж оцінили фото з української столиці, на якому зображено монумент Батьківщини-Матері. Він оповитий густим туманом настільки, що під ним не видно землі. Складається враження, що статуя з гордо піднятим 16-метровим мечем просто ширяє в хмарах. Цей знімок зайняв в рейтингу 6-е місце.

Переможцем конкурсу стала фотографія червоного поїзда, зроблена в горах Швейцарії. Серед інших призерів — знімки з долини оленів в США, нічний вигляд на Колізей в Римі та затоплений ліс в Китаї.

Можна з повною упевненістю сказати, що сьогодні повітряна фотографія є новою формою мистецтва.

Безпілотні апарати, оснащені пильним фото-оком, показують міське життя і архітектуру з незвичного нам ракурсу і часто розкривають «секретні задумки» архітекторів, які ті вклали в свої роботи.

Нагадаємо про те, як змінився Київ за 40 років — подивіться унікальні фото «тоді і зараз».

Як повідомляв Hyser, з допомогою дрона зроблені фантастичні знімки українських Карпат.

Також Hyser показував фото з різних куточків України, які «застрягли» в СРСР.