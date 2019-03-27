Принц Чарльз став першим британцем з королівської сім’ї, який відвідав Кубу: стала відома причина візиту

Принц Чарльз з дружиною Каміллою стали першими членами британської королівської сім’ї, які відвідали Кубу.

Історичний візит був важливий для розвитку нових відносин після Брексита. Про це пише «svpressa».

Принц Уельський Чарльз із дружиною герцогинею Корнуольською Каміллою прибутку з історичним візитом на Кубу в рамках туру по країнах Карибського басейну.

Оскільки Її Величність Королеву 92 роки, вона більше не здійснює поїздок за кордон, офіційні закордонні місії Чарльза фактично отримують статус державного візиту.

Зустрічала високих гостей віце-міністр закордонних справ Куби Ана Гонсалес.

«Я зустріла в міжнародному аеропорту імені Хосе Марті їх королівські високості принца Уельського і герцогиню Корнуольскую, яким висловила нашу радість у зв’язку з цим офіційним візитом, який став першим візитом члена королівської сім’ї Великобританії на Кубу», — заявила вона.

Поїздка, яка завершилася успішним туром по Королівств Співдружності на Карибах, де королева є главою держави, була б немислима кілька років тому після шести десятиліть лідерства під керівництвом диктатора і революціонера Фіделя Кастро і його сім’ї.

Раніше повідомлялося, що королівська пара проведе на Кубі три дні. У ході візиту вони зустрінуться з президентом Куби, відвідають центр мистецтв, зустрінуться з молодими підприємцями. Крім того, для них буде організовано прийом у посла Великобританії на Кубі.

Історичний візит на Кубу буде розглядатися як значний крок вперед у відносинах Британії з колись підтримуваної Радянським Союзом Кубою, особливо в постбрекситском світі.

У королівській родині існує негласна заборона на вживання деяких слів. Про це розповіла соціальний антрополог Кейт Фокс, автор книги «Спостереження за англійцями: приховані правила англійської поведінки».

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Замість цього слова члени королівської сім’ї кажуть «вбиральня». Ви ніколи не почуєте від них слова «туалет». Як правило, вітальню називають словосполученням «drawing room». Королівські особи використовують синонім «smart», який ще перекладається як розумний, спритний, кмітливий і елегантний.

Якщо хтось із королівської сім’ї не почув співрозмовника, він швидше за все спитає: «Що?». В монаршому лексиконі немає слова «вибачте». Враховуючи статус членів сім’ї, їх можна зрозуміти. Серед членів королівської сім’ї прийнято називати диван софою. Члени королівської родини йдуть гуляти на терасу, а не у двір.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям засвітилися з пивом.

Раніше Hyser повідомив, що Меган Маркл осоромилася на прийомі у королеви.

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