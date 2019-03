Дженніфер Лоуренс папараці застукали на побаченні

Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні

Після того, як стало відомо, що 28-річна Дженніфер Лоуренс виходить заміж, уваги до її персони стало прикута ще більше. Тепер папараці буквально слідують за нею по п’ятах, намагаючись зняти її разом із 34-річним бойфрендом Куком Мароні. Втім, ховатися закохані і не думають — зустріти їх прогулюються по Нью-Йорку можна досить часто. Ось і в понеділок Дженніфер і Кук вийшли на черговий променад.

Свій вечір пара почала в мексиканському ресторані Barrio Chino, а після вечері Дженніфер і Кук вирушили в кінотеатр на фільм «Дітки» (Kids).

Для побачення з бойфрендом актриса вибрала досить строгий образ: вона була одягнена в класичні чорні штани і пальто, білу сорочку і гостроносі туфлі, а в руках вона несла квадратної форми маленьку сумочку. Кук ж зробив ставку на стиль casual і одягнув темно-сині штани, джемпер, білу футболку та кеди.

Напередодні, до речі, Лоуренс повеселилася в одному з гей-клубів Нью-Йорка разом зі своєю близькою подругою — 30-річної британської співачки Адель. За словами очевидців, зірки так бурхливо святкували заручини актриси, що, перебравши з алкоголем і не розрахувавши свої сили, навіть впали на підлогу. Відвідувачі бару, явно не очікували побачити в клубі таких зіркових гостей, тут же почали знімати знаменитостей. Але ті, здається, не заперечували.

