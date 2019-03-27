Компанія Marvel пустить з молотка 750 супергеройське речей

Шанувальники отримають унікальну можливість придбати справжні речі зі знімального майданчика на спеціальному аукціоні. У продажу будуть костюми і декорації.

Компанія Marvel Television вирішила продати на аукціоні частина костюмів супергероїв. З молотка підуть речі «Шибайголова», «Люка Кейджа» і «Залізного кулака».

Крім костюмів лотами аукціону стануть атрибути, декорації зі знімального майданчика. Шанувальники з нетерпінням чекають старту продажів, адже отримати таку штучку – це майже теж саме, що бути причетним до створення коміксів, які отримали популярність у всьому світі.

Речі будуть продаватися в партнерстві з компанією Prop Store, про це заявив представник Marvel.

Стартові цінники на легендарні речі поки не озвучують, але безумовно це буде не дешево. Наприклад, у продажу з’являться окуляри Метта Мердока, а ще худі героя Гарлема, вся зрешечені кулями.

У загальній складності шанувальників чекають понад 750 лотів, а враховуючи те, що армія шанувальників коміксів налічує мільйони осіб, то конкуренція буде високою. Дводенний аукціон пройде в серпні 2019 року.