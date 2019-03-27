Софі Тернер розповіла про свою сексуальну орієнтацію: «Все експериментують»

Софі Тернер

23-річна зірки серіалу «Гра престолів» (Game of Thrones) Софі Тернер і 21-річна Мейсі Вільямс стали новими героїнями журналу Rolling Stones. Вони не тільки разом знялися для обкладинки, але і дали інтерв’ю виданню. Так, Тернер розповіла в ньому про свої заручини з Джо Джонасом і зізналася, що зустрічалася з дівчатами:

Я готувалася до того, що буду самотньою до кінця життя. Я думаю, як тільки ви знайдете потрібну людину, ви це відразу дізнаєтеся. Я відчуваю себе набагато старше, ніж я є насправді. Я відчуваю, що прожила досить, щоб це знати. Я зустріла досить хлопців і дівчат. Я не відчуваю себе на 22, я відчуваю себе на 27-28 років,

— сказала вона.

Джо Джонас і Софі Тернер

Що ж стосується згадки дівчат, з якими у актриси, судячи з усього, теж були стосунки, то вона пояснила:

Всі експериментують. Це частина дорослішання. Я люблю душу, а не стать,

— заявила Тернер.

Мейсі Вільямс і Софі Тернер

Звичайно, не обійшлося в інтерв’ю і без питань про «Грі престолів», фінальний сезон якого стартує зовсім скоро. Тернер зізналася, що під час зйомок дуже подружилася зі своєї екранної сестрою Ар’єю Старк, яку зіграла Мейсі Вільямс. Вони встигли стати чи не найкращими подругами.

Працювати з нами було кошмаром. Якщо ти працюєш зі своєю кращою подругою, ти ніколи не зможеш нічого зробити. Кожен раз, коли ми намагалися бути серйозними, це було найважчою річчю в світі. Я думаю, творці серіалу дійсно пошкодували, що знімали нас разом у сценах. Це було важко,

— зізналася Софі, а також розповіла про фіналі «Гри престолів».

Софі Тернер

Я дуже задоволена закінченням серіалу. У кожної сюжетної лінії буде дійсно хороший кінець.

Єдина причина, по якій Санса (героїня Тернер в серіалі. — Прим. ред.) хотіла вижити, — це її сім’я. Сила сім’ї та єдності так великі, що вони можуть допомогти людям зберегти життя. Найбільше, що я винесла з серіалу, це те, що сім’я — це все. Думаю, батько Старк пишався б нами,

— уклала вона.

Софі Тернер і Мейсі Вільямс

ДЖЕРЕЛО Rolling Stone

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