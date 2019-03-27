Визначили найсексуальнішого чоловіка року

Журнал People назвав британського актора Ідріса Ельбу «найсексуальнішим чоловіком — 2018». Конкуренцію йому склали такі зірки, як Майкл Бакарі Джордан, Джейсон Момоа та Кріс Пратт.











46-річний Ельба став 33-м найсексуальнішим чоловіком за версією журналу People, приєднавшись до довгого списку зірок. Перший у списку — Мел Гібсон, який отримав титул у 1985 році у віці 29 років. Про те, що Ідріс став найсексуальнішим чоловіком року, він дізнався під час зйомок в Лондоні.







«Спочатку я подумав: “гаразд? Насправді, чи що?” А потім подивився в дзеркало і сказав собі: “Так, сьогодні ти і правда сексуально виглядаєш”. По правді кажучи, це було дуже приємне відчуття. Класний сюрприз, який додав імпульс его».

Радісною новиною актор поділився на своїй сторінці у фейсбуці.



«Хто б міг подумати! Спасибі People і моїм шанувальникам за те, що назвали мене найсексуальнішим чоловіком».







Ідріс розповів, що далеко не завжди був сексуальним хлопцем. Хоча у школі він був спортсменом, грав у футбол, баскетбол, хокей, крикет і регбі, він був бридким каченям.



«Я був дуже високим і худим. А потім відпустив вуса, накачав м’язи, виховав у собі характер і став найкрутішим хлопцем на районі».







Зараз в перервах між зйомками Ідріс встигає грати діджей-сети на Ібіці, займатися кікбоксингом в Таїланді, розробляти власну лінію одягу, а головне — готуватися до весілля з 29-річною моделлю Сабріною Даур, яку актор зробив пропозицію в лютому 2018 року.



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