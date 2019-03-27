У США продовжили режим НС

Є загроза національній безпеці.



Президент США Дональд Трамп продовжив на рік введене ще Бараком Обамою в 2015 році надзвичайний стан у зв’язку з загрозою кібератак.

У своєму посланні Конгресу Трамп зазначив, що шкідливі дії в кіберпросторі продовжують представляти надзвичайну загрозу для США.

За словами Трампа, кіберзагрози багато в чому виходять із-за кордону і загрожують національній безпеці, політиці і економіці США.

“У цьому зв’язку я визнав за необхідне продовжити режим надзвичайного стану, оголошеного у виконавчому указі 13694”, – заявив американський лідер.

1 квітня 2015 року тодішній президент США Барак Обама підписав терміном на один рік указ про режим НС через кібератак. Потім дія документа було продовжено ще кілька разів.