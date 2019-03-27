Папа Франциск не дозволив віруючим цілувати своє кільце

У мережі популярним стало відео, на якому Папа Римський Франциск під час прийому в італійському місті Лорето не дозволяв парафіянам цілувати свій перстень – один із символів авторитету понтифіка.

Відзначається, що така поведінка Папи викликало дискусії в католицькому світі.

“LifeSiteNews, консервативний католицький сайт, який часто критикує Тата, назвав цю ситуацію “тривожною”, – йдеться в повідомленні.

У той же час священик-єзуїт Рассэл Поллитт заявив, що “взагалі варто відмовитися від традиції цілування папського перстені”.

За його словами, “це просто смішно, це запозичення з монархій”. “Багато з помпезності навколо понтифіків має бути скасовано”, – наполягає він.

“Католики згадують, що навіть колишній Папа Бенедикт XVI і його попередник Іоанн Павло II не любили, коли віруючі цілували їм руки”, – пише агентство.

У Ватикані не прокоментували докладно поведінка Франциска. “Іноді йому це подобається, іноді ні. Все дуже просто”, – заявив Reuters один з помічників Папи на умовах анонімності.

Папський перстень (який ще називають “перснем рибака”) – один з символів авторитету понтифіка. Кільце повинне нагадувати, що Папа є спадкоємцем апостола Павла, який за родом занять був рибалкою.

Як тільки Тато помирає, перстень негайно знищується, щоб засвідчити кінець його правління.

Наголошується, що для новообраного Папи виготовляють нове кільце, як правило, з золота. Але Тато Франциск в цілях економії попросив виготовити його перстень з позолоченого срібла.