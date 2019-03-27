Україну накриє сніг і дощ: синоптики уточнили поганий прогноз погоди

У середу, 27 березня, майже всю Україну накриє снігом та мокрим снігом: пощастить тільки західним областям, а також аннексированному Криму, де буде сонячно.

Крім снігу, який буде супроводжуватися потужним вітром, 27 березня також очікується своєрідне прощання зими.

Зокрема, температура по Україні не досягне вище +6 градусів. Трохи тепліше буде на сході і південно-сході, де повітря прогріється до +11. Там же замість снігу піде дощ.

При цьому нічна температура майже по всій Україні опуститься до мінусової.

У Києві температура вночі становитиме -1 +1 градус, а вдень не підніметься вище +5 градусів. При цьому, як і на більшості території України, в Києві буде йти сніг, що буде супроводжуватися поривами північно-західного вітру, швидкістю 7-12 м/с.