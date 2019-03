«Дякую за досвід, чемпіон!» Олександр Усик опублікував фото з залу з Володимиром Кличком

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик продовжує підготовку до переходу в надважку вагу.

На своїй сторінці у Facebook український чемпіон виклав фото з тренування з легендарним українцем Володимиром Кличком.

«Thank you for the experience, Champ!», підписано фото, де Володимир Кличко приставив кулак до щелепи Усика. Що означає «Дякую за досвід, чемпіон!»

Судячи по розпашілому виду спортсменів, вони провели або спільне тренування, або навіть спаринг.

Звертає увагу відсутність рукавичок у Володимира, а зуби Усика закриває капа з написом Lomus — прізвиськом іншого українського боксера Василя Ломаченка.

Володимир Кличко і Олександр Усик, фото — facebook.com/Alexanderusyk