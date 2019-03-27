Журналіст розкрив скандальні деталі біографії колишнього СБУшника, який втік у Росію

Зрадник України, колишній співробітник Служби безпеки України Василь Прозоров, який передавав секретну інформацію російським спецслужбам, має серйозні проблеми з алкоголем.

“На жаль, у штаб АТО Прозоров потрапив в травні 2014-го і служив там тривалий час, зливаючи інформацію російським спецслужбам. Так, він виконував у штабі АТО не найважливіші завдання – наприклад, його посилали конвоювати полонених найманців. Але за рахунок спілкування з людьми, які приймали рішення і бачили в Прозорове “свого”, він міг отримувати шматочки важливою службової інформації.

Прозорова відрізняло регулярне вживання алкоголю, але на це тривалий час закривали очі. Дійшло до того, що на нього склали рапорт – як це і зазначила СБУ в офіційному повідомленні. Підполковник напився і голим пішов гуляти і бешкетувати по коридорах гуртожитку”, – повідомив Бутусов.

Також журналіст додав, що Прозоров кілька років був у розробці внутрішньої безпеки СБУ.

“Після відбуття ротації в штабі АТО в 2015-му Прозоров поїхав у відпустку… в Російську Федерацію! І повернувся в РФ його не затримали! По поверненню його затримали співробітники СБ за підозрою в шпигунстві і випустили під підписку про не виїзд. Однак ніяких доказів злочинної діяльності не було. У грудні 2017-го в СБ вирішили знайти докази злочинної діяльності під час раптового обшуку. Але під час обшуку нічого компрометуючого знайти не вдалося. Прозорова довелося відпустити. На наступний день він виїхав до Білорусі, а звідти – в РФ”, – резюмував журналіст.