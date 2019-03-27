Вчені заявили про швидку появу беспохмельного алкоголю

Фото: Jeff Barnard / AP Photo

Не викликає похмілля алкоголь з’явиться у продажу в найближчі п’ять років. Про це газеті Guardian розповів розробник продукту, професор Імперського коледжу Лондона і науковий співробітник Хаммерсмитской лікарні Девід Натт.

Його винахід, синтетичний спирт Alcarelle, дозволяє відчути сп’яніння, але не викликає таких наслідків, як інтоксикація. В даний час Натт намагається вдосконалити формулу, щоб позбутися від «не дуже приємного» смаку.

Натт винайшов синтетичний спирт ще в 1983 році, працюючи над вивченням впливу алкоголю на рецептори ГАМК для лікування хвороб центральної нервової системи. Alcarelle, ймовірно, буде регулюватися як харчова добавка або інгредієнт, тому проводяться не клінічні випробування, а тестування на безпеку. Продукт ще не пройшов цю процедуру, так що, нарікає він, поки продегустувати його можна тільки в лабораторії Натта.

Також, щоб отримати схвалення від регулюючих органів, виробнику потрібно представити готовий напій. Автор формули об’єднався з вченими-дієтологами для вирішення цієї задачі, яка зазвичай займає близько трьох років, але з-за унікальності Alcarelle це може зайняти більше часу.

Десять років тому Натт був звільнений з посади радника британського уряду по боротьбі з наркотиками. Він оскандалився, заявивши, що верхова їзда більш небезпечна, ніж екстазі. Після цього він представив провідний науковий медичний журнал Lancet дані, що показують, що випивка більш шкідлива для суспільства, ніж героїн або тріщина.