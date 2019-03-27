Застосували газовий балончик: під час затримання поліцією у Миколаєві помер напівоголений хуліган

У вівторок, 26 березня, близько десятої години вечора в поліцію надійшло повідомлення, що у Заводському районі на вулиці Карпенка у житловому кварталі відбувається бійка. На місце події терміново приїхала патрульна поліція.

Свідки розповіли, що невідомий оголений чоловік чіплявся до подружжю, зачіпав жінку, вдарив чоловіка. Після чого втік дворами багатоповерхівок.

Поліцейські почали пошуки і незабаром побачили чоловіка, оголеного по пояс, який чинив хуліганські дії, і було очевидно, що він знаходиться в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння.

При спробі поліцейських наблизитися до чоловіка, він почав тікати, здійснював непокору і став кидатися на правоохоронців і чинити опір. Поліцейські застосували спецзасоби — газовий балон і наручники.

Через кілька хвилин правоохоронці помітили, що чоловікові стало погано. Патрульні зняли спецзасіб і почали надавати першу невідкладну допомогу, і одразу викликали карету швидкої допомоги. Через кілька хвилин до місця події прибули медики, які проводили реанімаційні заходи, але врятувати життя людини не вдалося.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події та особу померлого. Тіло чоловіка буде спрямовано на проведення експертизи з метою встановлення причини смерті. Після з’ясування всіх обставин, буде надана правова кваліфікація події.