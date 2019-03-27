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Снайпери, обшуки та вигуки “ганьба”: як в Тернополе зустрічали Порошенка

27.03.2019

У понеділок, 25 березня, центр Тернополя через візит Президента України Петра Порошенка повністю перекрили озброєні силовики, створивши незручності місцевім жителям.

Зазначається, що на дахах будівель у центрі міста сиділи озброєні снайпери.

Крім того, щоб потрапити на центральну площу міста, потрібно було показати вміст торбі та пройти через рамку-металошукач.

ЗМІ стверджує, що на зустріч із Президентом зганяли бюджетників.

Тернополяни візитом Порошенка залишились невдоволені.

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