«Кузня на Рибальському» при Порошенко купила у Росії матеріалів на 160 бюджетних мільйонів

Завод «Кузня на Рибальському», коли ще належав президентові України Петра Порошенка, під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві закупив безпосередньо з Росії металоконструкцій на 160 млн грн. Гроші були взяті з столичного бюджету, йдеться у розслідуванні «ТСН.Тиждень».

Ще на початку 2016 року київська мерія провела тендер на

добудову двох кілометрів кільцевої дороги і розв’язки. Його виграє невідоме

підприємство «Экостройтрейд», яке збиралося побудувати дорожній об’єкт за

325 млн грн, але його відкриття кожен разів переносилося. «І тепер вартість 2 км

дороги і розв’язки за новим розрахунком піднялася з 325 млн до 1 млрд 125 млн грн.

За останні два роки з бюджету Києва «Экостройтрейд»

отримав 2 млрд грн, в тому числі і на будівництво мосту. Однак ці гроші

були перенаправлені на «Кузню на Рибальському», оскільки завод виступив

субпідрядником.

«А завод купує металоконструкції для з’їздів з Подільського

мосту в Росії. В період з 31 липня по 28 грудня 2017 року підприємство

президента 39 траншами перераховує 160 млн 692 тис. миколаївському підприємству

«Евромост». На той момент одним з власників «Евромоста» було російське

підприємство «Воронежстальмост». Але щоб так сильно не підставлятися, до ланцюга

долучають португальську прокладку Facetaregia LDA, директор якої, чомусь

з українським прізвищем Місько», – йдеться в сюжеті.

За контрактом між «Евромостом» і португальцями сума

поставки вже не 160 млн, а 85 млн. Потім «нібито португальці» купують у

«Воронежстали» металоконструкції. Але згідно вантажної митної декларації,

металоконструкції приїхали на «Кузню на Рибальському» просто з Російської

Федерації.

«Один з керівників «Кузні на Рибальському» Володимир

Болихов. Він отримує там досі зарплату — одночасно був засновником і

бухгалтером в той час російського «Евромоста, також Болихов є на 0,42%

власником «Воронежстали», – зазначають журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Військова частина військово-морських сил України заявила про секретності багатомільйонної угоди по ремонту корабельних двигунів, укладеної у вересні з «Кузнею на Рибальському».