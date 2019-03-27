«Кузня на Рибальському» при Порошенко купила у Росії матеріалів на 160 бюджетних мільйонів

Завод «Кузня на Рибальському», коли ще належав президентові України Петра Порошенка, під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту в Києві закупив безпосередньо з Росії металоконструкцій на 160 млн грн. Гроші були взяті з столичного бюджету, йдеться у розслідуванні «ТСН.Тиждень».
Ще на початку 2016 року київська мерія провела тендер на
добудову двох кілометрів кільцевої дороги і розв’язки. Його виграє невідоме
підприємство «Экостройтрейд», яке збиралося побудувати дорожній об’єкт за
325 млн грн, але його відкриття кожен разів переносилося. «І тепер вартість 2 км
дороги і розв’язки за новим розрахунком піднялася з 325 млн до 1 млрд 125 млн грн.
За останні два роки з бюджету Києва «Экостройтрейд»
отримав 2 млрд грн, в тому числі і на будівництво мосту. Однак ці гроші
були перенаправлені на «Кузню на Рибальському», оскільки завод виступив
субпідрядником.
«А завод купує металоконструкції для з’їздів з Подільського
мосту в Росії. В період з 31 липня по 28 грудня 2017 року підприємство
президента 39 траншами перераховує 160 млн 692 тис. миколаївському підприємству
«Евромост». На той момент одним з власників «Евромоста» було російське
підприємство «Воронежстальмост». Але щоб так сильно не підставлятися, до ланцюга
долучають португальську прокладку Facetaregia LDA, директор якої, чомусь
з українським прізвищем Місько», – йдеться в сюжеті.
За контрактом між «Евромостом» і португальцями сума
поставки вже не 160 млн, а 85 млн. Потім «нібито португальці» купують у
«Воронежстали» металоконструкції. Але згідно вантажної митної декларації,
металоконструкції приїхали на «Кузню на Рибальському» просто з Російської
Федерації.
«Один з керівників «Кузні на Рибальському» Володимир
Болихов. Він отримує там досі зарплату — одночасно був засновником і
бухгалтером в той час російського «Евромоста, також Болихов є на 0,42%
власником «Воронежстали», – зазначають журналісти.
Раніше SKELET-info повідомляв, що Військова частина військово-морських сил України заявила про секретності багатомільйонної угоди по ремонту корабельних двигунів, укладеної у вересні з «Кузнею на Рибальському».