У Грузії помер відомий актор

Сумна новина прийшла з Грузії. Тут, у Тбілісі, помер відомий грузинський актор Нодар Мгалоблішвілі, який отримав всесоюзну популярність після того, як зіграв графа Каліостро у фільму Марка Захарова «Формула любові».

«Формула любові» — художній фільм Марка Захарова за сценарієм Григорія Горіна, знятий в 1984 році кіностудією «Мосфільм». Це вільна екранізація повісті Олексія Толстого «Граф Каліостро» (1921).

Разом з Мгалоблішвілі в ньому знялися такі відомі радянські актори, як Олена Валюшкина, Олександр Абдулов, Семен Фарада, Олександра Захарова, Леонід Бронєвой і Тетяна Пельтцер.

Нодар Мгалоблішвілі після закінчення інституту в 1954 році почав службу в драматичному театрі імені Кота Марджанішвілі. Він брав участь у постановках «Отелло» за Вільяму Шекспіру, «На дні» Максима Горького і т. д. В кіно актор дебютував у 1958 році. Але найяскравішою його роллю граф Каліостро у фільмі «Формула кохання», правда, озвучив його у фільмі Армен Джигарханян.