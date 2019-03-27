У Грузії помер актор, який зіграв графа Каліостро

Він помер у Тбілісі.



Радянський і грузинський актор Нодар Мгалоблішвілі, який прославився роллю графа Каліостро у картині Марка Захарова Формула любові, пішов з життя у віці 87 років.

Як зазначається, він помер в Тбілісі. Він носив звання заслуженого та народного артиста Грузії.

Нодар Мгалоблішвілі після закінчення інституту в 1954 році почав працювати у драматичному театрі імені Кота Марджанішвілі. Він брав участь у постановках Отелло за Вільяму Шекспіру, На дні Максиму Горькому і т. д.

У кіно актор дебютував у 1958 році. Найяскравіша його роль – граф Каліостро у фільмі ” Формула кохання, щоправда, озвучив його Армен Джигарханян.