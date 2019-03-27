Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Грузії помер актор, який зіграв графа Каліостро

27.03.2019

В Грузии умер актер, сыгравший графа КалиостроВін помер у Тбілісі.

Радянський і грузинський актор Нодар Мгалоблішвілі, який прославився роллю графа Каліостро у картині Марка Захарова Формула любові, пішов з життя у віці 87 років.

Як зазначається, він помер в Тбілісі. Він носив звання заслуженого та народного артиста Грузії.

Нодар Мгалоблішвілі після закінчення інституту в 1954 році почав працювати у драматичному театрі імені Кота Марджанішвілі. Він брав участь у постановках Отелло за Вільяму Шекспіру, На дні Максиму Горькому і т. д.

У кіно актор дебютував у 1958 році. Найяскравіша його роль – граф Каліостро у фільмі ” Формула кохання, щоправда, озвучив його Армен Джигарханян.

Читайте також:   Ізраїль починає найбільші військові навчання за останні 19 років
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *