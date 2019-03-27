На трасі Київ-Одеса вантаж фурою вантаж при гальмуванні пробив наскрізь кабіну водія — фото

В результаті ДТП водій вантажівки був госпіталізований в лікарню

У вівторок ввечері, 26 березня, у Київській області вантажівка MAN потрапив у ДТП, в результаті якого постраждав водій-іноземець.

Інцидент стався на 23 км автодороги Київ-Одеса.

Як розповіли в патрульній службі поліції, фура транспортувала великогабаритний вантаж, який виявився погано закріплений, і з-за різкого гальмування пробив наскрізь кабіну водія.

В результаті події 45-річний потерпілий був госпіталізований до Васильківської ЦРЛ. Ступінь тяжкості отриманих ними травм не уточнюється.