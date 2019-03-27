Російські спецслужби взялися обшукувати будинки кримських татар

У аннексированном Криму російські спецслужби увірвалися в будинки кримських татар. Вже є перші затримані.

Сьогодні, 27 березня, стало відомо, що російські спецслужби почали масштабні перевірки на аннексированном півострові Крим. За попередніми даними, в будинках не менше 25 сімей кримських татар пройшли обшуки.

Так, російські силовики перекрили вулиці в Сімферополі і дають місцевим жителям дістатися до своїх домівок. На сторінці «Кримська солідарність» в соцмережі з’явився список осіб, до яких прийшли такі «гості».

За попередніми даними, обшуки проходять в рамках кримінальних справ проти жителів Криму, яких підозрюють в участі у діяльності організації «Хізб ут-Тахрір». Остання заборонена в Росії.

Також стало відомо, що в ході обшуку в мікрорайоні Кам’янка Сімферополя силовики затримали двох осіб — Ескендера Мамутова і Еміля Зиядинова. У ході затримання сталася бійка між силовиками і жителями Кам’янки.

Захисники затриманих заявили, що їх затримали за релігійною ознакою. Люди, яких вже «перевірили», сповідують іслам.