У Мехіко вибухнули склади з піротехнікою

Вибухнули бочки з порохом.

В межах мексиканської столиці Великого Мехіко, біля пагорба Ломас-де-Шоколен, 26 березня стався вибух у піротехнічних майстерень.

Вибух стався увечері за місцевим часом. Рвонули бочки з порохом, як повідомляється, мінімум у двох майстернях на місці події. В результаті цього в районі утворилася потужна задимленість, яку могли спостерігати і мешканці віддалених районів.

Аварійні служби прибули на місце, реагуючи на дим та звернення місцевих жителів по гарячій лінії. Рятувальники вжили заходів для гасіння пожежі, підкресливши, що причиною загоряння стало піротехнічної продукції, яку тут виробляють. Відомості про поранених або жертви вибуху в даний момент встановлюються.