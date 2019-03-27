Як мільйони доларів бензинового бізнесу «втікача» Ставицького йдуть на виборчу кампанію Тимошенко

Юлія Тимошенко, добре відома своїми проросійськими і антиамериканськими настроями. США, на її думку, постійно лізуть не в свої справи, втручаючись у внутрішньополітичні процеси, заважаючи реалізації різного роду корупційних домовленостей.

Показова ситуація, відсутність згадки Тимошенко в негативному ключі на російських пропагандистських каналах, в той час, як весь негатив доводиться виключно на Порошенка.

Тимошенко і олігархи

Тому, зовсім не дивним факт негласної підтримки Кремлем президентських амбіцій Тимошенко, як і її тісна співпраця з найбільш одіозними представниками з оточення екс-президента Януковича.

Про те, що Тимошенко отримує багатомільйонні суми на ведення своєї виборчої кампанії із-за меж країни, неодноразово говорило СБУ. Так, за інформацією правоохоронців, тільки на створення штабом Тимошенко «сітки» підкупу виборців було витрачено 82 мільйони доларів, які надійшли з Російської Федерації і це, не враховуючи потреби інших передвиборних витрат.

У своєму прагненні будь-яким способом виграти майбутні вибори, Тимошенко не гребує будь-яким союзом і готова піти на угоду з усіма, хто може допомогти в досягненні мети. А допомога потрібна найрізноманітніша – медійна, фінансова, кадрова, все те, що є в наявності у невеликої групи українських олігархів.

З деякими з них були укладені домовленості та дані обіцянки на випадок перемоги Тимошенко в президентській гонці. В першу чергу, мова йде про підтримку з боку союзу олігархів Льовочкін – Фірташ, контролюючих групи телеканалів «Інтер» і цілі сегменти української економіки.

Тимошенко і «біженці»

Але, Тимошенко вирішила не обмежуватися підтримкою Льовочкіна-Фірташа, і пішла ще далі, заручившись допомогою з боку членів команди екс-команди Януковича. В першу чергу мова йде про підтримки з боку екс-міністра палива та енергетики України Едуарда Ставицького.

Того самого Ставицького, проти якого відкрито низку кримінальних справ за звинуваченням у корупції, розкраданні багатомільйонних коштів державного бюджету, рейдерстві, усунення конкурентів.

Того самого Ставицького, в будинку якого під час обшуку в 2014 році було знайдено 42 кг золота, 4,8 млн. дол. США, величезна кількість коштовностей і десятки годин за ціною вартості авто елітних марок.

Того самого Ставицького, який ховається в Ізраїлі та з метою уникнути арешту по лінії Інтерполу змінив прізвище Розенберг.

Того самого Ставицького, який перебуває під санкціями Міністерства фінансів США.

І тим не менш, Ставицький має можливості розпоряджатися своїми численними бізнес-активами, які залишилися в Україні, направляючи виручений від їх діяльності «чорний» нал на фінансування виборчої кампанії Тимошенко, але про це трохи нижче.

У березні 2018 року в Ізраїлі відбулася зустріч Юлії Тимошенко з Едуардом Ставицьким в ході якої були досягнуті домовленості про фінансування Ставицьким президентської виборчої кампанії Тимошенко.

Зі свого боку, Тимошенко пообіцяла Ставицькому закриття порушених проти нього в Україні кримінальних справ і місця в партійному списку під час виборів 2019 року у Верховну Раду для людей, яких дасть Ставицький.

В рамках цих домовленостей Ставицький передав Тимошенко 3 млн. доларів.

Окрім цього, наскільки відомо, Ставицький пообіцяв виділення додаткових коштів на фінансування виборчої кампанії Тимошенко до Верховної Ради у 2019 році.

Ставицький і зрив зустрічі Порошенка з Патріархом Єрусалимським

Ставицький, будучи добре обізнаним про події, що відбуваються в Україні розумів, яке значення чинний президент Порошенко додає темі Томосу.

Особливо актуальним для глави держави було питання підтримки і визнання створення Православної Церкви України з боку інших канонічних православних церков. Тому зустріч Порошенка з Патріархом Єрусалима Феофілом III планувалася, як одна з ключових.

Повністю усвідомлюючи всю значущість цього питання, Ставицький задіяв усі свої важелі впливу для зриву запланованої зустрічі Порошенка з Патріархом Єрусалимським під час його відвідин Ізраїлю 21 січня 2019 року.

До загального здивування Патріарх Єрусалимський скасував заздалегідь заплановану зустріч, пославшись на нездужання, хоча насправді за скандальним рішенням стояла товста фігура Едуарда Ставицького.

Звідки ж Ставицький придбав настільки сильний вплив на Патріарха Єрусалимського?

Будучи православним хрещеним євреєм Ставицький брав регулярно участь у великодніх богослужіннях і великодніх вечерях, які проводив намісник Києво-Печерської Лаври одиознейший отець Павло.

А будучи в імміграції Ізраїлі, протягом 2014 – 2019 років підключаючи різні канали, надавав активну допомогу Феофіла III, чим зміг завоювати довіру і вплив на Патріарха Єрусалимського.

«БРСМ – Нафта» & «Motto» і фінансування Тимошенко

Але, відкритим залишилося питання звідки ж продовжує черпати ресурси побіжний корупціонер? Яким чином він може передавати багатомільйонні суми наличностей Тимошенко залишаючись за кордоном?

Відповідь на це питання лежить на поверхні, точніше стоїть біля доріг – це мережа автозаправок, що належать Ставицькому.

Мова йде про добре відомої мережі «БРСМ – Нафта», яка мала понад 140 автозаправок була однією з найбільших роздрібних мереж з продажу нафтопродуктів в країні, і одночасно однією з найскандальніших.

З початку діяльності кампанії її засновником був громадянин України — Андрій Біба. При цьому, левова частка цього автозаправного господарства, була сформована в період президентства Віктора Януковича, коли одним із її співвласників став Едуард Ставицький, який забезпечив «вирішення питань» з правоохоронними та податковими органами. За підсумком «БРСМ – Нафта» належала Ставицькому і Бібі на умовах 50 на 50.

У 2016 — 2018 роках в ході великий і брудній історії з розділу активів кампанії в результаті «БРСМ – Нафта» була розділена між Бібою і Ставицьким на дві частини.

Ставицькому відійшло 65 АЗС зараз експлуатуються під маркою «Motto», Андрію Бібі відійшли інші.

При цьому, АЗС Ставицького оформлені на українські кампанії, які володіють певною кількістю АЗС.

У свою чергу, власниками кожної з цих кампанія є:

— 42,85% через компанію ТОВ «Фріз Ойл Груп» Кирило Білошицький, юрист Ставицького;

— 42,85% через кампанію ТОВ «Промсервіс 2000» офшорна фірма Ставицького TANGIA Business Group (BELIZ);

— і іншими відсотками володіють інші фірми Ставицького — Melian Management (BELIZ), Dolce (BELIZ), та інші.

При цьому, Ставицький будучи вмілим «хіміком» продовжує використовувати у своїй мережі «Motto» старі перевірені часом схеми – «бадяженья» бензину, не сплати акцизу, відходу від податку і переведення в готівку «чорного» налу.

В бензин, який продається на автозаправках «Motto» в якості присадок використовувався етиловий спирт найнижчої якості, що дає колосальну економію та можливість виведення великої кількості готівки. А враховуючи, що заправки Ставицького в своїй більшості знаходяться на території грошово ресурсних Києва та Київської області, то можна тільки уявити про які суми в мільйонах може йти мова.

Саме з цих бензинових грошей Ставицький фінансує компанію Тимошенко, яка витрачає їх в тому числі і на підкуп виборців у масштабах всієї країни.

За експертними оцінками щомісяця з мережі автозаправок «Motto» переводиться в кеш не менше 35 — 40 млн гривень.

Чому ситуація з благополучним функціонуванням незаконного бізнесу корупціонера Ставицького залишається можливою – питання до діяльності або бездіяльності українських правоохоронних органів.

Джерело: nar.com.ua