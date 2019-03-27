Повінь – зміна системи

Menu
Close

Як мільйони доларів бензинового бізнесу «втікача» Ставицького йдуть на виборчу кампанію Тимошенко

27.03.2019

Юлія Тимошенко, добре відома своїми проросійськими і антиамериканськими настроями. США, на її думку, постійно лізуть не в свої справи, втручаючись у внутрішньополітичні процеси, заважаючи реалізації різного роду корупційних домовленостей.

Показова ситуація, відсутність згадки Тимошенко в негативному ключі на російських пропагандистських каналах, в той час, як весь негатив доводиться виключно на Порошенка.

Тимошенко і олігархи

Тому, зовсім не дивним факт негласної підтримки Кремлем президентських амбіцій Тимошенко, як і її тісна співпраця з найбільш одіозними представниками з оточення екс-президента Януковича.

Про те, що Тимошенко отримує багатомільйонні суми на ведення своєї виборчої кампанії із-за меж країни, неодноразово говорило СБУ. Так, за інформацією правоохоронців, тільки на створення штабом Тимошенко «сітки» підкупу виборців було витрачено 82 мільйони доларів, які надійшли з Російської Федерації і це, не враховуючи потреби інших передвиборних витрат.

У своєму прагненні будь-яким способом виграти майбутні вибори, Тимошенко не гребує будь-яким союзом і готова піти на угоду з усіма, хто може допомогти в досягненні мети. А допомога потрібна найрізноманітніша – медійна, фінансова, кадрова, все те, що є в наявності у невеликої групи українських олігархів.

З деякими з них були укладені домовленості та дані обіцянки на випадок перемоги Тимошенко в президентській гонці. В першу чергу, мова йде про підтримку з боку союзу олігархів Льовочкін – Фірташ, контролюючих групи телеканалів «Інтер» і цілі сегменти української економіки.

Тимошенко і «біженці»

Але, Тимошенко вирішила не обмежуватися підтримкою Льовочкіна-Фірташа, і пішла ще далі, заручившись допомогою з боку членів команди екс-команди Януковича. В першу чергу мова йде про підтримки з боку екс-міністра палива та енергетики України Едуарда Ставицького.

Того самого Ставицького, проти якого відкрито низку кримінальних справ за звинуваченням у корупції, розкраданні багатомільйонних коштів державного бюджету, рейдерстві, усунення конкурентів.

Читайте також:   Начальник юрдепартаменту Міноборони та начальник управління Генштабу вимагали $30 тисяч

Того самого Ставицького, в будинку якого під час обшуку в 2014 році було знайдено 42 кг золота, 4,8 млн. дол. США, величезна кількість коштовностей і десятки годин за ціною вартості авто елітних марок.

Того самого Ставицького, який ховається в Ізраїлі та з метою уникнути арешту по лінії Інтерполу змінив прізвище Розенберг.

Того самого Ставицького, який перебуває під санкціями Міністерства фінансів США.

І тим не менш, Ставицький має можливості розпоряджатися своїми численними бізнес-активами, які залишилися в Україні, направляючи виручений від їх діяльності «чорний» нал на фінансування виборчої кампанії Тимошенко, але про це трохи нижче.

У березні 2018 року в Ізраїлі відбулася зустріч Юлії Тимошенко з Едуардом Ставицьким в ході якої були досягнуті домовленості про фінансування Ставицьким президентської виборчої кампанії Тимошенко.

Зі свого боку, Тимошенко пообіцяла Ставицькому закриття порушених проти нього в Україні кримінальних справ і місця в партійному списку під час виборів 2019 року у Верховну Раду для людей, яких дасть Ставицький.

В рамках цих домовленостей Ставицький передав Тимошенко 3 млн. доларів.

Окрім цього, наскільки відомо, Ставицький пообіцяв виділення додаткових коштів на фінансування виборчої кампанії Тимошенко до Верховної Ради у 2019 році.

Ставицький і зрив зустрічі Порошенка з Патріархом Єрусалимським

Ставицький, будучи добре обізнаним про події, що відбуваються в Україні розумів, яке значення чинний президент Порошенко додає темі Томосу.

Особливо актуальним для глави держави було питання підтримки і визнання створення Православної Церкви України з боку інших канонічних православних церков. Тому зустріч Порошенка з Патріархом Єрусалима Феофілом III планувалася, як одна з ключових.

Повністю усвідомлюючи всю значущість цього питання, Ставицький задіяв усі свої важелі впливу для зриву запланованої зустрічі Порошенка з Патріархом Єрусалимським під час його відвідин Ізраїлю 21 січня 2019 року.

Читайте також:   Не гастролюють в Росії: топ-10 найбільш принципових українських зірок

До загального здивування Патріарх Єрусалимський скасував заздалегідь заплановану зустріч, пославшись на нездужання, хоча насправді за скандальним рішенням стояла товста фігура Едуарда Ставицького.

Звідки ж Ставицький придбав настільки сильний вплив на Патріарха Єрусалимського?

Будучи православним хрещеним євреєм Ставицький брав регулярно участь у великодніх богослужіннях і великодніх вечерях, які проводив намісник Києво-Печерської Лаври одиознейший отець Павло.

А будучи в імміграції Ізраїлі, протягом 2014 – 2019 років підключаючи різні канали, надавав активну допомогу Феофіла III, чим зміг завоювати довіру і вплив на Патріарха Єрусалимського.

«БРСМ – Нафта» & «Motto» і фінансування Тимошенко

Але, відкритим залишилося питання звідки ж продовжує черпати ресурси побіжний корупціонер? Яким чином він може передавати багатомільйонні суми наличностей Тимошенко залишаючись за кордоном?

Відповідь на це питання лежить на поверхні, точніше стоїть біля доріг – це мережа автозаправок, що належать Ставицькому.

Мова йде про добре відомої мережі «БРСМ – Нафта», яка мала понад 140 автозаправок була однією з найбільших роздрібних мереж з продажу нафтопродуктів в країні, і одночасно однією з найскандальніших.

З початку діяльності кампанії її засновником був громадянин України — Андрій Біба. При цьому, левова частка цього автозаправного господарства, була сформована в період президентства Віктора Януковича, коли одним із її співвласників став Едуард Ставицький, який забезпечив «вирішення питань» з правоохоронними та податковими органами. За підсумком «БРСМ – Нафта» належала Ставицькому і Бібі на умовах 50 на 50.

У 2016 — 2018 роках в ході великий і брудній історії з розділу активів кампанії в результаті «БРСМ – Нафта» була розділена між Бібою і Ставицьким на дві частини.

Ставицькому відійшло 65 АЗС зараз експлуатуються під маркою «Motto», Андрію Бібі відійшли інші.

Читайте також:   Україна Порошенко: генерал-хабарник Сергій Будник пішов на підвищення

При цьому, АЗС Ставицького оформлені на українські кампанії, які володіють певною кількістю АЗС.

У свою чергу, власниками кожної з цих кампанія є:

— 42,85% через компанію ТОВ «Фріз Ойл Груп» Кирило Білошицький, юрист Ставицького;

— 42,85% через кампанію ТОВ «Промсервіс 2000» офшорна фірма Ставицького TANGIA Business Group (BELIZ);

— і іншими відсотками володіють інші фірми Ставицького — Melian Management (BELIZ), Dolce (BELIZ), та інші.

При цьому, Ставицький будучи вмілим «хіміком» продовжує використовувати у своїй мережі «Motto» старі перевірені часом схеми – «бадяженья» бензину, не сплати акцизу, відходу від податку і переведення в готівку «чорного» налу.

В бензин, який продається на автозаправках «Motto» в якості присадок використовувався етиловий спирт найнижчої якості, що дає колосальну економію та можливість виведення великої кількості готівки. А враховуючи, що заправки Ставицького в своїй більшості знаходяться на території грошово ресурсних Києва та Київської області, то можна тільки уявити про які суми в мільйонах може йти мова.

Саме з цих бензинових грошей Ставицький фінансує компанію Тимошенко, яка витрачає їх в тому числі і на підкуп виборців у масштабах всієї країни.

За експертними оцінками щомісяця з мережі автозаправок «Motto» переводиться в кеш не менше 35 — 40 млн гривень.

Чому ситуація з благополучним функціонуванням незаконного бізнесу корупціонера Ставицького залишається можливою – питання до діяльності або бездіяльності українських правоохоронних органів.

Джерело: nar.com.ua

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *