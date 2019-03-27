У Кременчуці зниклого учасника АТО знайшли мертвим

Уродженця Кременчука, учасника АТО Георгія Аветова, пошуки якого тривали з 23 березня, знайшли мертвим.

За його інформацією, 39-річного чоловіка знайшли мертвим 24 березня в районі вул. Переяславська, 80.

“23 березня Григорій в 15:00 пішов на зустріч біля АТБ в районі скверу космос і з того часу додому не повертався і не виходив на зв’язок. За свідченням сусідів 23 березня в 21:00 його бачили в під’їзді будинку, де він проживав, але вдома він не з’являвся”, – повідомив Харченко.

Також він попросив усіх, хто може допомогти встановити причини трагедії, негайно повідомити будь-яку інформацію громадської організації.