Одіозний одеський суддя Олег Глуханчук: алкоголік, корупціонер та фальсифікатор й досі на посаді

«Сядь, сиди і дихай в дві дірочки», – таке спілкування з працівниками патрульної поліції дозволив собі суддя після того, як його зупинили за кермом автомобіля в стані алкогольного сп’яніння. Офіційно пройти тест на алкоголь – суддя відмовився. Цей епізод стався 2 роки тому, проте до цього часу єдине покарання, яке поніс суддя – тимчасове відсторонення від посади.

Знайомтеся, голова Одеського окружного адміністративного суду – Олег Васильович Глуханчук.

Трудову діяльність розпочав слідчим відділу внутрішніх справ Біляївського райвиконкому Одеської області. Потім перейшов на роботу юристом у автотранспортне підприємство «Фургон», де пробув до 1999 року. Працювати у судовій адміністрації Олег Глухачнук почав з 2003 року, спершу заступником начальника Одеського територіального управління, а потім його керівником.

Під час спілкування з правоохоронцями він демонстрував відверто зневажливе ставлення до співробітника поліції. Звертався на «ти», використовував фрази на зразок «Що ти хочеш?», періодично вживав лайливі слова.

Безумовно, подібні випадки паплюжать репутацію суду. Однак Вища рада правосуддя не звільнила Глуханчука, а лише відсторонила його від обійманої посади на шість місяців та відправила на курси з підвищення кваліфікації.

Глуханчук є незмінним Головою суду вже 12 років поспіль. За чинним законодавством, одна людина не може бути головою більше трьох разів. Тоді як Глуханчуку вдалося зробити це п’ять разів. Цей факт іде у розріз зі статтею 20 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів».

Станом на 2017 рік батьківщина Глуханчуків розпоряджалася двома земельними ділянками у межах Одеської області. Зокрема наділ площею 0,25 га з 1997 року належить безпосередньо судді. Донедавна на Вікторію Анатоліївну була записана й ділянка 0,09 га, отримана на підставі державного акту, але вже продана за 557 000 грн. Новий власник – Іванько Ліна Василівна.

Також Вікторії Глуханчук належать частини двох нежитлових приміщень в Одесі площами 10 та 28,3 кв. м і сумарною вартістю 312 240 грн, придбані за договором купівлі-продажу. Хоча роком раніше задекларований дохід дружини склав лише 259 323 грн.



Вікторія Анатоліївна зареєстрована підприємцем. Її основний вид діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування.

У декларацію за 2017 рік суддя Олег Глуханчук вперше вписував незавершений будинок дружини площею 420,06 кв. м. Помешкання розташоване у селі Крижанівка.

Син Максим Глуханчук, котрий опікувався будинком разом з батьком, також зареєстрований підприємцем. Його основний вид діяльності – обслуговування і ремонт транспортних засобів.

Також відомо, що Олег Глуханчук має доньку Дар’ю. У 2012 році у 22-річному віці вона отримала свідоцтво від виконкому Одеської міської ради на квартиру на Французькому бульварі площею 89,4 кв. м. Згодом до неї додалося ще й паркомісце.

За відомостями Громадської ради доброчесності, Максим Глуханчук у 18 років ставши власником елітного позашляховика MERCEDES-BENZ GL 320 CDI 2007 року випуску. Саме у 2012 році син ще був членом сім’ї декларанта, тож, очевидно, купівля автівки відбувалась не без допомоги батька судді.