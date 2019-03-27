Годину корумпованих суддів настав. Влада вимагає розрахуватися за призначення

Завдання для Адміністрації Петра Порошенка будь-яким шляхом пройти до другого туру виборів. І якщо виборчі штаби працюють над різноманітними схемами пірамід, мережею виборів, то перед одіозними суддями, яких призначено на посади за сумнівною процедурою і попри застереження Громадської Ради Доброчесності голосові завдання недопущення перегляду результатів виборів. Перемога Петра Порошенка оскарженню не підлягає.

У грудні минулого року Вища кваліфікаційна комісія суддів попри не достовірність декларації, сумнівні судові рішення та мільйонні статки визнала голову Харківського апеляційного адміністративного суду Геннадій Бершов таким, що відповідає займаній посаді.

Він людина заступника голови Адміністрації президента Ігоря Райніна і в разі оскарження результатів виборів Президента Юлією Тимошенко, його завдання недопустити перегляду результатів голосування по Харкову.

Знайомтесь, голова Харківського апеляційного адміністративного суду – Геннадій Євгенович Бершов.

Адепт «Руського міра» на Харківщині, в часи Майдану був відповідальним в «ОПЛОТІ» за ті, аби керівництво цієї сепаратистської організації не поніс покарання, їздить на дорогому авто, який йому подаровала мама і теща, великий друг російських депутатів Госдуми Павла Фукса і Олександра Шишкіна.

Декларації доброчесності Геннадія Євгеновича різняться між собою. Спочатку він підтвердив, що ним пройдено перевірку відповідно до ЗУ «Про відновлення довіра до судової влади в Україні», а потім – не підтвердив. Під час співбесіди, каже, помилився.

За цей період суддя отримував лише нагороду за суддівство. З 2012 по 2017 рік він задекларував 1 849 027 грн, дружина, Бершова Ірина Олександрівна, спочатку показувала дохід від підприємництва, а потім від служби у Харківській міській раді. У підсумку її офіційний дохід склав 1 488 370 грн.

Станом на 2017 рік у майнову декларацію Геннадія Бершова було внесено дві земельні ділянки 233 та 1500 кв. м. в смт Високий Харківського району. Населений пункт вказаний як місце постійного проживання подружжя. Там знаходиться житловий будинок на 82 кв. м. і значитися спільною власністю.

У майновій декларації судді ми нарахували п’ять квартир. Чотири знаходяться у межах Харківського району і одна у Криму. Зокрема з 1999 року дружина Ірина Бершова і брат В’ячеслав Гудков володіють помешканням на 86,1 кв. м.

У 2013 році подружжя купує квартиру в Харкові та вказує вартість 320 000 грн. Житло знаходиться у центральній частині міста і середня ціна на помешкання схожої площі у тієї годину сягала 500 000 грн, що може свідчити про недостовірність відомостей.