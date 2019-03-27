Правоохоронці закрили кримінальну справу стосовно Лещенко

Національне антикорупційне бюро України закрив справу відносно народного депутата від «Блоку Петра Порошенко» Сергія Лещенка.

Як він стверджує, НАБУ закрила кримінальне провадження за фактом можливого незаконного збагачення нардепа.

Співрозмовник пояснив, що справу закрито у зв’язку з рішенням Конституційного Суду, який скасував кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Зазначається, що кримінальне провадження розслідувалася з лютого 2018 року.

Крім того він додав, що в рамках розслідування перевірялися обставини отримання Сергієм Лещенком 7,5 мільйона грн.