Часу дарма не втрачає: з’явилася свіжа інформація про полоненого моряка Эйдере

В українського військовополоненого моряка Андрія Эйдера після поранення, отриманого ним разом з ще двома нашими військовослужбовцями під час захоплення кораблів ВМС України біля окупованого Криму, неизвлеченными залишилися три металеві осколки (до 7 мм кожна). Також медики не підтвердили у нього захворювання на гепатит.

Про це повідомляє московський адвокат Олександра Маркова, якій вдалося побувати в СІЗО «Лефортово» у Андрія Эйдера.

«Андрій висловлює величезну подяку всім за підтримку, — пише у соціальних мережах захисник. — Він не втрачає часу: знайшов собі нове захоплення — почав більш серйозно цікавитися німецькою мовою, навіть зачитував мені невеликі фрагменти німецькою мовою».

За словами адвоката, нинішнє відвідування було першим, що дозволив протягом достатнього часу обговорити не тільки робочі питання, а й просто поспілкуватися з військовополоненим. «Це важливо в ситуації з українськими військовополоненими моряками, коли така мерзенькая політика слідчого органу абсолютно відриває дітей від спілкування з рідними. І я кажу тут навіть не стільки про заборону побачень і дзвінків, скільки про повну блокування відправлення та одержання листів від рідних. Власне, тому після всіх розповідей Андрія і слів «передайте рідним, як я їх люблю і сумую», наша зустріч закінчилася фразою: «Фух, як ніби з’їздив додому», — повідомляє Олександра Маркова.