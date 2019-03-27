Навіщо Коломойському перемога на виборах і чому її не можна допустити

Коломойський проти України. Або як реалізувати в життя тост «щоб у вас все було і вам за це нічого не було».

Головне. Навіть якщо суд вирішить, що націоналізація незаконна, то ніяких наслідків цього рішення не буде. Ніяких. Це рішення не набере чинності. Очевидно, що буде апеляція. Більш того, після апеляційного суду буде ще й Верховний Суд, яке б рішення не було б прийняте, адже одну зі сторін воно точно не влаштує. Тому в найближчому майбутньому вкладникам банку переживати не варто. «Приватбанк» залишається державним банком, зберігаючи високий рівень надійності. Більше того, ніякого законного механізму повернення банку колишнім власникам на сьогодні просто не існує.

Але також очевидно, що і наміри Коломойського і Ко кристально ясні. Очевидно, що олігарх хоче визнати незаконною націоналізацію. Не факт, що це поверне йому банк. Але це точно захистить його від переслідування Лондонського суду. Адже якщо націоналізація була незаконною, то справа там розвалитися.

Навіщо Україні і українському суспільству потрібен був Лондонський суд? Щоб змусити Коломойського і До компенсувати втрати, які понесли платники податків, при націоналізації «Приватбанку». А це більше 150 млрд грн, які держава вклала в капітал банку, щоб зберегти його стійким та платоспроможним. Щоб врятувати банк. Адже після того, як Коломойський і компанія вивели з банку понад 5 млрд доларів і не хотіли вносити гроші в капітал (а це важливо, тому що їх про це дуже довго просили), у держави не було виходу, крім як націоналізувати банк.

Залишався, звичайно, ще варіант з ліквідацією, після визнання банку неплатоспроможним, але це навряд чи сподобалося всім тим людям, хто звик до картками «Привату», а також створювало високі ризики різкої девальвації і падіння всієї банківської системи. Все-таки менеджмент банку створив найбільша фінансова установа в Україні, яка зробила його занадто великим для простих рішень. Саме тому в меморандумі з МВФ був цілий розділ, присвячений націоналізації «Приватбанку».

Хоче Коломойський компенсувати заподіяну шкоду українцям? Звичайно ж ні. І тепер він бореться за владу в Україні для того, щоб захистити себе. Свої активи. Свої доходи. Адже, по-хорошому, все активи олігарха повинні перейти у власність платників податків України (відомі активи при цьому не повністю компенсують завдану шкоду), а потім продані через публічні аукціони. Але це можливо тільки в тому випадку, якщо буде політична воля українського керівництва.

Є оману. Що Коломойський не так поганий, адже він зіграв позитивну роль у захисті України в 2014 році. І тепер можна йому і довірити країну. Так от, це помилка. У 2014 році Коломойський дійсно зіграв позитивну роль. Але не тому що патріот, який щиро хоче зробити Україну успішною. Просто його інтереси збіглися з інтересами України. З нашими інтересами. Він захищав свій бізнес. І при цьому непогано заробляв. Потоки, на яких сидів Коломойський, не зупинилися на час війни. За бензин, яким він заправляв Бтри, ми заплатили сповна.

А значить приклад 2014 року не повинен нікого обманювати. І кейс з «Приватбанком», де українське суспільство замість того, щоб відшкодувати витрати платників податків на порятунок «Приватбанку», може зіткнутися з тим, що є оліграх забере банк, який платники податків влили 150 млрд грн, просто один із багатьох. Їх буде ще багато. Але найстрашніше не те, що може собі «розподілити» олігарх. А те, що він буде блокувати реформи, щоб йому не заважали розподіляти і далі. І від цього ми всі втрат в сотні разів більше. Ми втратимо гроші. І ми втратимо час. Зате Коломойський знову запрацює.