Путін нападе на Україну незалежно від того, хто стане новим президентом — політтехнолог

Російський правитель Володимир Путін нападе на Україну, якщо так захоче, але це буде незалежно від того, хто стане наступним українським президентом.

Про це заявив політтехнолог Сергій Гайдай.

Експерт пояснив, що Володимир Путін може піти на військову агресію, але це не буде залежати від того, чи буде при владі чинний президент України Петро Порошенко чи хтось інший.

«Це — міф», — додав Сергій Гайдай.

Також він запевнив, що між президентом РФ і Петром Порошенко йде постійний діалог через кума російського лідера, українського політика Віктора Медведчука.

За словами політтехнолога, при тому, що Володимир Путін може іноді говорити, що він не любить чинного президента України, але насправді він для нього «зрозумілий та ясний партнер».