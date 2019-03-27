Європарламент рекомендував припинити видачу “золотих” віз

Їх використовують для відмивання грошей.



Європарламент закликав країни-члени Євросоюзу припинити практику видачі “золотих” паспортів і віз для відмивання грошей. Про це йдеться в доповіді комітету з питань фінансових злочинів та ухилень від сплати податків.

Відзначається, що доповідь носить рекомендаційний характер.

За словами законодавців, країни ЄС повинні якомога швидше припинити всі існуючі схеми отримання громадянства та дозволів на проживання багатими іноземцями.

На даний момент такі програми діють у 20 з 28 країн ЄС.

У доповіді є також заклики до створення фінансової поліції на рівні ЄС для протидії відмиванню доходів, одержаних злочинною діяльністю. За оцінками законодавців, ці обсяги складають 110 млрд євро щорічно.

Нагадаємо, в листопаді 2018 року в Болгарії викрили чиновників, які за гроші допомагали іноземцям з країн, що не входять в ЄС, отримати болгарські паспорта. За інформацією ЗМІ, покупцями паспортів були громадяни України, Молдови, Македонії.

Пізніше Єврокомісія вперше оприлюднила всеосяжний доповідь про схеми надання громадянства і проживання іноземних інвесторів в ряді держав-членів ЄС.

У доповіді йшлося про ризики видачі так званих “золотих віз” і “золотих паспортів”.

Після цього в Болгарії заговорили про плани відмовитися від практики надання громадянства іноземцям на підставі зроблених інвестицій.