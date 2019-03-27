Станіслав Речинський: “У будь-якому випадку, результат буде не дуже”

Крутиться в голові лореалевский слоган… Коли пройдуть вибори і оголосять результат… Коли замовкнуть всі звуки …

У будь-якому випадку, результат буде не дуже. Не залежно від ілюзій і бажань голосуючих.

У кращому випадку оберемо щось відносно нове, щоб не дати вкоренитися і розповзтися метастазами нинішньої пухлини.

Але в будь-якому випадку, після виборів доведеться запитати лореалевским слоганом: “Країна, адже ти цього варта?” Або чогось більшого? Ти хочеш просто більшої зарплати, що переходить в пенсію? Або у тебе є мрія?