Мисливські угіддя під Києвом хочуть віддати оточенню Іванчука

Громадська організація «Трофей» хоче отримати в оренду на 15 років мисливські угіддя площею 6,82 тис. га. Відповідне рішення планує розглянути Київська обласна рада, повідомляє проект «Блогери».

Згідно з документом, планується надати у користування площі,

які зараз знаходяться в державному мисливському резерві в Броварському,

Вишгородському та Іванківському районі Київської області.

«З додатку до проекту рішення відомо, що це дуже

елітні угіддя. Так, у Вишгородському районі з півночі землі першого мисливського

одягла починатися на відстані 1,5 км від Київського водосховища, далі йти

повз землі ДП «Выщедубечанское лісове господарство» до річки Десна. Зі сходу

мисливські угіддя будуть починатися від кордону Чернігівської області автодорогою

на південь через з. Литочки, Соболівка, Літки, Рожни в с. Пухівка, далі до річки

Десна, далі течією р. Десна до південної околиці с. Новосілки. Землі другого

мисливського наділу зачіпати межі села Любидва до річки Тетерів, далі йти

на південь уздовж Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства в село Вахівка»,

– повідомляє ЗМІ.

Андрій Іванчук

ГО «Трофей» заснована в 2015 році, юридична прописка – в

Вишгороді Київської області. Директором є Василь Палійчук, який, за

даними ЗМІ, був помічником представника «Народного фронту» Андрія

Іванчука. Крім того у 2004 році був директором найбільшого

виробника цукру в Україні — ВАТ «Володимир-Волинський цукровий завод», який

до нього три роки очолював сам Іванчук.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Національне антикорупційне бюро розслідує факт можливого декларування недостовірної інформації Іванчуком.