По Україні поїдуть сім великодніх поїздів

Як повідомляє прес-служба компанії, вони курсуватимуть за наступними напрямками:
- № 191/192 Київ — Львів курсуватиме 26, 27 1 квітня і 5 травня відправленням з Києва о 7:42 і прибуттям до Львова о 17:59. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 11:54 і прибуватиме до Києва о 21:47.
- № 197/198 Київ — Ковель відправиться в рейс 26 і 30 квітня. Відправлення з Києва о 6:17 прибуття в Ковель о 15:11. Назад з Ковеля поїзд відправиться в 11:27 і прибуде до Києва о 20:45.
- № 162/161 Київ — Миколаїв курсувати 1 і 5 травня в Миколаїв, відправлення з Києва о 14:35, прибуття до Миколаєва о 4:53. Відправлення з Миколаєва 30 квітня і 4 травня о 21:47 прибуття до Києва о 12:28.
- № 223/224 Київ — Одеса курсуватиме 27 квітня, 1 і 5 травня. Відправлення з Києва о 08:35, прибуття до Одеси 17:51. У зворотному напрямку відправлення з Одеси о 11:08 і прибуттям о 20:31.
- № 179 Київ — Дніпро буде курсувати 27 квітня, 1 і 5 травня, відправлення з Києва о 08:03 і прибуття до Дніпра у 17:57. Відправлення з Дніпра у 12:20, прибуття в Київ о 22:04.
- № 164/163 Київ — Харків курсуватиме 27 квітня і 1 травня. Відправлення з Києва о 5:37 і прибуття до Харкова о 13:45. У зворотному напрямку поїзд вирушить о 14:05 і прибуде до Києва о 21:37.
- № 168 Львів — Одеса курсуватиме 27, 30 квітня, 1 і 5 травня. Відправлення зі Львова о 09:16 і прибуття до Одеси о 20:39. З Одеси поїзд відправлятиметься о 10:18 і прибуватиме до Львова о 21:05.
Експрес-інформація по країні
Україна – держава у Східній Європі.
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Столиця – Київ
Найбільші міста: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Донецьк
Форма правління – Парламентсько-президентська республіка
Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)
Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)
Офіційна мова – українська
Релігія – православ’я, католицизм
ІЛР – 0,747 (81-я в світі)
ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)
Валюта – гривня
Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією
Крім того, призначено додаткові рейси поїздів № 670 Кременчук — Бахмач, № 774 Київ — Шостка, № 782 Київ — Черкаси, № 779 Суми — Київ — Вінниця.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Укрзалізниця скоротить кількість провідників у поїздах.
За матеріалами «Фокус»
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