Співробітники НАБУ проводять обшуки в морському порту Бердянська

У морському порту Бердянська співробітники НАБУ проводять обшуки. Про це повідомляє прес-служба АМПУ.

Видання пише, що НАБУ зацікавила документація адміністрації морських портів України, що стосується придбання автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.

В АМПУ зазначили, що станом на 26 березня 2019 року Бердянська філія ДП АМПУ не підписувала з постачальником, який був визначений на відкритому тендері, документів про прийом техніки. Тому його обов’язки за договором не можуть вважатися виконаними.

Автокран фактично знаходиться на території підприємства, але ще не введений в експлуатацію.