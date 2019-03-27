Порошенко: Головна загроза — гібридна агресія РФ, в рамках якої нав’язали боротьбу з корупцією

Президент Петро Порошенко провів зустріч з блогерами, в ході якої розповів про свої подальші плани, боротьбі з російською агресією і корупцією.

За його словами, Порошенко на зустрічі сказав, що основна загроза для України – це російська агресія, в рамках якої нав’язали тезу про першочерговим боротьбі з корупцією.

«Ну і самим треба серйозно мобілізуватися, тому що основна загроза для України — гібридна агресія Рашки. В рамках якої нам нав’язали теза про першочерговим боротьбі з дикою корупцією. На тлі якої спливла купа напханих імпортним баблом «антикорупціонерів», які під цим дахом займаються політичною боротьбою. Ні, корупції валом, тут ніхто не заперечує. І я сам, каже, хочу з нею боротися. Але не брати з Заходу гроші на «всяку нісенітницю», на яку нам влили мільйони і які нам точно не потрібні, ми будемо тільки починати вчитися. Не всяка допомога благо», — написав блогер.

Він зазначив, що президент назвав своїм планом щодо розвитку України – «Не наздогнати Польщу, а перегнати США».