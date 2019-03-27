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У Києві замінували Майдан Незалежності

27.03.2019

У середу, 27 березня, на лінію екстрених служб надійшов виклик про замінування Майдану Незалежності. На місце оперативно прибули рятувальні служби, кінологи з собаками і почали перевірку місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.

Виклик надійшов близько 12:15. Про це Інформатор повідомляє з місця.

На даний момент обстежують територію. Також на місці чергують медики. Метрополітен працює в штатному режимі.

В цей же день трохи раніше в Києві на Подолі над входом в магазин висіла «граната». Пізніше з’ясувалося, що хтось повісив над дверима муляж.




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