Михайло Подоляк: “Для Петра Олексійовича існує тільки один виграшний сценарій”

Сценарій «любові»)…Є три ключові питання, від відповідей на які залежить інтенсивність майбутнього виборного шухеру)…

Перший: наскільки масштабно і наскільки відверто штаб кандидата П. готовий «коригувати» підсумкові результати першого туру. Саме – першого. Тому що там все і вирішиться…

Другий: наскільки жорстко штаб кандидата Т. готовий протестувати проти подібної «коригування». І буде це зроблено професійно, по всій країні, з добре відпрацьованими медійним аспектом і з обов’язковими локальними успіхами…

Третій: наскільки брутально, масово і безжально міністр А. готовий пакувати організаторів великої афери, прописаних у штабі П…

Треба сказати, що для Петра Олексійовича, при всіх його інформаційних «чемпіонських» понтах, існує тільки один виграшний сценарій. І цей сценарій НЕ передбачає вихід у другий тур з другого місця з невеликим відривом від третього і з великим мінусом від першого). Такий сценарій – вже крах. Фактичний. З тимчасовою відстрочкою юридичної фіксації цього краху.

Його особистий цар-сценарій виглядає інакше. Основну «коригування» результатів потрібно провести саме.. в першому турі. Тому що багато кандидатів, багато скандалів і немає суцільної анти/мобілізації по лінії «одне зло / одне добро»… А тому йому категорично потрібно вийти у другий тур… з першого місця з приголомшливим відсотком).

І це нереально тільки на перший погляд. Адже Все одно він робить ставку на тотальну корекцію, а не на реальне голосування. Алгоритм простий. Жорстке інформаційне залякування напередодні. Масштабна корекційна робота в комісіях (по всій вертикалі аж до Цвк) – багато фікції, скандали, зриви. Щоб вийти на класичний мобілізаційний результат: у ПА – 29-36%, у кожного другого (краще – Зеленського) – 18-22%. Знову медійний крик. Організація відволікаючих бійок на великих неконтрольованих ділянках, масові залякування парамилитариями і скасування виборів на частини з них…

Все це буде мати двоякі наслідки. Шокуючий підсумок для опонентів з де/мобілізацією протестних настроїв. І надзвичайний мобілізаційний підсумок для прихильників… Як результат – убивчий вихід ПА з першого місця, що мав на старті компанії нікчемних 5-6% і явна підготовка громадської думки (тут і серед зовнішніх партнерів) до того, що він цілком може виграти…

З іншого боку, це ж зіграє фантастично мобилизирующую роль для тих пасивних прихильників ПА, хто зараз розгублений і підтягне хвости. Особливо в регіонах. Також додатково отмобилизует ультра/радикальну частину електорату для більш жорсткої підтримки. А між першим і другим туром почнеться просто феєрична за напруженням і приниження всіх інших війна)…

Так чи інакше, ми знову впираємося в дві невідомі. Чи є у ЮВ ресурс для справжнього контролю на дільницях. І готовий АБ жорстко винтить «активістів» Петра Олексійовича). Тому що Зеленський – це тільки про «/красуватися», а не про конкретну бійку)…