Олександр Гончаров: “Як треба ставити питання нашим політикам-популістам”

Чому журналісти не ставлять питання відкритого типу кандидатам у президенти?

Звичайно, потрібно ще й уміння задавати правильні питання і отримувати на них потрібні відповіді. Ну, і багатьом журналістам не вистачає хитрощі, щоб поставити запитання відкритого типу, на які не можна відповісти простим «так» чи «ні», що фактично означає кінець розмови.

Для наших політиків-популістів питання повинні починатися зі слів: «Що», «Чому» або «Яким чином». У цьому випадку вони змусять кандидатів у Президенти роз’яснити свою позицію, наприклад:

– Як Ви маєте намір домогтися зниження цін на енергоресурси, якщо «Нафтогаз» не в змозі цього зробити?

– Яким чином Ви маєте намір субсидіювати ціни на комунальні послуги і тарифи ЖКГ?

– Звідки Ви візьмете гроші, щоб домогтися підвищення мінімальних пенсій?

– Що Ви зробите, якщо продавці не знизять своїх продовольчих цін?

Ось якого роду питання змусять політиків відкрити свої позиції і говорити словами і фразами, що розкривають суть проблеми.

А поки викликають лише роздратування порожні слова і цифри на білбордах з «реальними справами».