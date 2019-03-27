Головний агроном МХП Юрія Косюка погорів на фінансових махінаціях

Головний агроном агроиндустриального холдингу “Миронівський Хлібопродукт” Олексій Сергієнко звільнений з посади з-за фінансових махінацій.

“Олексій Сергієнко був викритий у неправомірних діях, що спричинили фінансові та репутаційні збитки компанії. Багато років, працюючи в компанії, Олексій Сергієнко мав авторитет висококваліфікованого фахівця і міг лобіювати інтереси контрагентів, застосовуючи для цього різні схеми і отримуючи від цього фінансову вигоду”, — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що перевірка на поліграфі не спростувала підозри щодо Сергієнко в зловживанні службовим становищем, а, навпаки, підтвердила їх.

“Тому він був звільнений з посади головного агронома 26 березня 2019 року”, — прокоментували в МХП.

У компанії повідомили, що через непрофесійних дій Сергієнко МХП також завдано шкоди репутації на ринку, оскільки доступ компаній-постачальників до участі в тендерах штучно обмежувався.