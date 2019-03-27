На будівництві в Києві на людей впали бетонні плити, є постраждалі

У середу, 27 березня, в Києві за адресою Новокостянтинівська, 2а на території залізничної станції «Київ-Петрівка» на будівництві обвалилася будівля. В результаті події постраждали троє людей, які на момент обвалу перебували в приміщенні.

На місце оперативно прибули екстрені служби — рятувальники, поліція, КАРС і «швидка». За словами очевидців, дві травмовані жінки, їх екстрено госпіталізували в лікарню у 11:15, пізніше стало відомо, що одна з них померла по дорозі в лікарню в машині швидкої допомоги.

Ще одна жінка відбулася легким переляком.

Попередньо, раніше в цій будівлі знаходилася СТО. З недавнього часу тут проходять будівельні роботи. Як розповіли нашій групі, робітники збиралися побудувати другий поверх старих плитах. Точні деталі інциденту і відповідального за те, що трапилося встановить слідство.