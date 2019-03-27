ЗМІ: Заступник голови Херсонської ОДА просив покарати Гандзюк

Підозрюваний у вбивстві радника мера Херсона Катерини Гандзюк Олексій Левін розповів, що заступник голови Херсонської ОДА і депутат від БПП Євген Рищук звертався до нього з проханням «якось покарати» активістку за грошову винагороду.

Про це повідомляє «Слідство.Інфо».

На відео, опублікованому журналістами, Левін розповідає своєму співрозмовнику, як одного разу відпочивав у кінному клубі і зустрівся з його власником – Рищуком. Ймовірно, мова йшла про клубі «Гран Прі», розташованому під Херсоном. Його власником дійсно є заступник голови Херсонської ОДА.

«Він приїхав і каже: «У мене є до тебе делікатна справа. Є така Катерина Гандзюк, треба її якось покарати — облити фекаліями або щось таке. Я готовий за це добре заплатити». Я сказав, що цією темою не займаюся і запитав, який його інтерес. Він каже: «Мені треба розвиватися, вона мені заважає, скрізь суне свій ніс», — каже Левін.

На його думку, Рищук навряд чи причетний до обливання кислотою Гандзюк, але він впевнений на 100 відсотків, що активістка дійсно йому заважала. При цьому Левін стверджує, що сам ніякого відношення до нападу на Гандзюк не має.

У свою чергу Рищук в коментарі журналістам заявив, що навіть не знайомий з Левіним-Москаленко та подібної зустрічі ніколи не було.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко вважає голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера замовником і частковим организаторомубийства активістки Катерини Гандзюк. Рищука він називає невинним.

У свою чергу Рищук тимчасово покинув свою посаду на період розслідування і заявив, що готовий пройти поліграф.