Американець знайшов забутий лотерейний квиток на мільйон

Щасливчик забув квиток в гаманці.



П’ятдесятирічний житель американського штату Меріленд виграв 1,2 млн дол. в лотерею.

Щасливчик придбав лотерейний квиток кілька місяців тому.

“Я купив кілька квитків, і вони загубилися в моєму гаманці. Але нещодавно я почув про виграш в лотерею розміром 1,2 млн дол. Я подумав – а раптом це я, і пішов шукати загублені квитки. Виявилося, що я і є той самий щасливий переможець”, – згадує американець.

Виграшний квиток обійшовся американцеві у 8 дол.

Переможець планує витратити гроші на погашення боргів, покупку будинку і довгоочікувана відпустка.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці – не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту та відпочинку з сім’єю.