Партія Гриценка приховала, де взяла більше 20 млн

Партія Громадянська позиція не вказала у звіті, де взяла і на що витратила 23,8 млн грн

У звіті партії лише зазначено, що протягом IV кварталу її загальний бюджет становив 23,8 млн грн. Фізичні особи сплатили 972,8 тис грн, юридичні – 22,8 млн грн. ЧЕСНО також відзначають, що в IV кварталі 2018-го внески партії були в 10 разів вище, ніж за попередні 2,5 роки.

У звіті також відсутня інформація про платежі з цих грошей, крім платежів для фізичних осіб у розмірі 3,2 млн грн і юридичних осіб – 18,3 млн.

У ЧЕСНО зазначають, що зверталися до партії з проханням прокоментувати відсутність джерел грошей та надати повний фінансовий звіт, проте в партії запит проігнорували.