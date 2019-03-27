Під Мехіко знайшли дитину і ягуара, принесених в жертву ацтекському богу війни

У центрі Мехіко археологи виявили сліди дитячого жертвопринесення, а також сподіваються відшукати поховання самого імператора Теночтітлана.

Ягуар, одягнений у військові обладунки, і хлопчик у вбранні ацтекського бога війни і сонця Уїцилопочтлі були принесені в жертву біля головного храму імперії Темпл Майор. А за історичними свідченнями, саме там знаходилися поховання прославлених вождів, в тому числі знаменитого Ауитсотля.

Ауитсотль керував державою древніх ацтеків з 1486 по 1502 рік нашої ери і вважався одним із самих прославлених полководців зниклої імперії.

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Артефакти були виявлені в декількох кроках від знаменитого Темпл Майор, де за розрахунками археологів повинна знаходитися могила уславленого імператора Теночтітлана. Жертва була принесена приблизно 500 років тому.

Скелет ягуара перебував у великому кам’яному саркофазі в центрі круглої площадки. Археологи розкопали лише десяту частину ритуальної платформи, але вже виявили безліч цінних артефактів. Поруч з тілом дитини було знайдено довгий спис і дерев’яний диск з емблемою Уїцилопочтлі, а також набір розкішних кремнієвих ножів, інкрустованих перламутром і дорогоцінним камінням. Тіло ягуара був орієнтований головою на захід і осыпано черепашками, морськими зірками і коралами, що повинно було символізувати шлях в підземний світ. Оскільки сонце щовечора опускалося в море на заході, і, щоб зійти вранці на сході, йому потрібно було пройти довгий шлях під землею.

У жертвопринесенні виявлені останки розойвой птахи з родини фламінго. Птах уособлювала дух померлого правителя в його подорожі в загробний світ. Жертвопринесення розташовувалися на південній стороні Темпл Майор, присвяченій Уїцилопочтлі.

Як писав портал «Навколо світу. Україна», Археологи з Мехіко уточнили розміри вежі з людських черепів.

За матеріалами Daily Mail

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