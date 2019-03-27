Аеропорт Полтави обслужив перший міжнародний рейс

Статус міжнародного аеропорту Полтава присвоєно в 2017 році, але перший закордонний рейс був здійснений тільки 26 березня 2019 року.

«З аеропорту Полтави вилетів перший міжнародний рейс нової української авіакомпанії SkyUp. Аеропорт не працював понад 15 років… Зараз повноцінно функціонує», — повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

Міжнародний аеропорт «Полтава» розташований в 7 км на захід від Полтави і в 1 км на південь від населеного пункту Івашки.

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Територія – 603 549 км2 (44-я в світі)

Населення – 42,6 млн чол. (32-я в світі)

Офіційна мова – українська

Релігія – православ’я, католицизм

ІЛР – 0,747 (81-я в світі)

ВВП – $131,8 млрд (59-я в світі)

Валюта – гривня

Межує з: Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою, Росією

Він був побудований в середині минулого століття.

«Навколо Світу. Україна» писав про 5 кращих пам’ятки Полтавської області.

За матеріалами «Кореспондент»

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